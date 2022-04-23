Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak
23.04.2022 - 17:11 | Son Güncelleme: 23.04.2022 - 17:12
Türkiye Gazetesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü, 7 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
852096 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852096.aspx
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