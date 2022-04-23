Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
23.04.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 23.04.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, 2 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
852099 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852099.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER