Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.04.2022 - 17:15 | Son Güncelleme: 24.04.2022 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
852465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852465.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER