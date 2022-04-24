Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Rumeli Üniversitesi öğretim üyesi alacak
24.04.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 24.04.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
852468 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852468.aspx
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