Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ve  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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