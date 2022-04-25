Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
25.04.2022 - 16:53 | Son Güncelleme: 25.04.2022 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
852873 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852873.aspx
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