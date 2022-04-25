Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Biruni Üniversitesi 7 araştırma görevlisi alacak
25.04.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 25.04.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, araştırma görevlisi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
852894 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852894.aspx
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