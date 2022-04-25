Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Biruni Üniversitesi 30 öğretim görevlisi alacak
25.04.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 25.04.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Biruni Üniversitesi Rektörlüğü, 30 öğretim üyesi alacak.
Etiketler : öğretim üyesi,
852900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/852900.aspx
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