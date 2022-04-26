Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.
Işık Üniversitesi 5 öğretim üyesi alıyor
26.04.2022 - 15:45 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 15:47
Türkiye Gazetesi
Işık Üniversitesi 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
853221 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/853221.aspx
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