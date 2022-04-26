Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
Gümüşhane Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alıyor
26.04.2022 - 15:49 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 15:50
Türkiye Gazetesi
Gümüşhane Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
853227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/853227.aspx
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