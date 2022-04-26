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Yükseköğretim kurumlarındaki kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı
26.04.2022 - 16:15 | Son Güncelleme: 26.04.2022 - 16:16
Türkiye Gazetesi
YÖK Başkanı Özvar, "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.
Etiketler : üniversite,maske zorunluluğu,
853248 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/853248.aspx
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