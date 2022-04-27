Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Karabük Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.
Karabük Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
27.04.2022 - 15:59 | Son Güncelleme: 27.04.2022 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Karabük Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
853710 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/853710.aspx
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