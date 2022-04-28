Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Bilgi Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak
28.04.2022 - 16:14 | Son Güncelleme: 28.04.2022 - 16:14
Türkiye Gazetesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü, 5 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
854103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854103.aspx
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