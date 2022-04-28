Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi doğrultusunda, 2020-KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak suretiyle, her bir dil unvanı için boş bulunan pozisyonun 10 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucuna göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Adalet Bakanlığı Sözleşmeli Mütercim alacak
28.04.2022 - 16:17 | Son Güncelleme: 28.04.2022 - 16:20
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanlığı, sözleşmeli mütercim alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
854109 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854109.aspx
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