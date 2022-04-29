Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şarttlara göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29.04.2022 - 16:09 | Son Güncelleme: 29.04.2022 - 16:12
Türkiye Gazetesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacak
Etiketler : öğretim üyesi,
854523 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854523.aspx
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