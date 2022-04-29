Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
29.04.2022 - 16:15 | Son Güncelleme: 29.04.2022 - 16:15
Türkiye Gazetesi
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
854532 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854532.aspx
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