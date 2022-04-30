Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 26.01.2027 tarihli 2017/3 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 28.02.2017 tarihli toplantısında kabul edilerek değişiklikleriyle birlikte; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30.04.2022 - 17:01 | Son Güncelleme: 30.04.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
854844 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854844.aspx
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