Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversite Senatosunun 26.01.2027 tarihli 2017/3 sayılı toplantısında ve Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunun 28.02.2017 tarihli toplantısında kabul edilerek değişiklikleriyle birlikte; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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