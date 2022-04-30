Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30.04.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 30.04.2022 - 17:03
Türkiye Gazetesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
854847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854847.aspx
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