Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30.04.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 30.04.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
854853 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/854853.aspx
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