Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri dâhilinde; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.05.2022 - 16:48 | Son Güncelleme: 01.05.2022 - 16:50
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
855231 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/855231.aspx
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