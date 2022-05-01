Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.05.2022 - 16:51 | Son Güncelleme: 01.05.2022 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
855237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/855237.aspx
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