Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitenin Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Abdullah Gül Üniversitesi öğretim üyesi alacak
02.05.2022 - 17:25 | Son Güncelleme: 02.05.2022 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
855570 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/855570.aspx
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