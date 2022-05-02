Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 2 öğretim görevlisi alacak
02.05.2022 - 17:28 | Son Güncelleme: 02.05.2022 - 17:29
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
855573 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/855573.aspx
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