Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZER

Teknolojiyi tüketen değil üreten nesiller yetiştiren, özellikle STEM ve kodlama eğitimi gibi geleceğin mesleklerine zemin hazırlayan Bahçeşehir Koleji, lise seviyesinde başlattığı Metaverse eğitiminde temel kavramlar ve kuramlar, dijital dönüşüm, NFT teknolojisi, geleceğin meslekleri ve deneysel atölye çalışmalarına yer verecek. Eğitim programı, Bahçeşehir Koleji’nin tüm kampüslerinde, 25 Nisan itibarıyla uygulanmaya başladı. Bahçeşehir Koleji öğrencilerini geleceğin mesleklerine ve disiplinlerine yetiştirirken bu çalışmasında alanında Web 3.0’ın tüm dikeylerinde verdiği eğitimler ve danışmanlıklarla kurum içi dönüşümü sağlayan STANDBY ME ile iş birliğiyle, yeni çağın teknolojisini geleceğin mimarları olan öğrencilerle birlikte tasarlayacak.

GoStudent Metaverse’te eğitime başlıyor Avrupa’nın en değerli eğitim teknolojileri unicorn’u olan GoStudent, Türkiye'deki varlığını güçlendiriyor.

Vodafone, Metaverse’te mağaza açmaya hazırlanıyor Vodafone, Metaverse’teki ilk mağazasını açmaya hazırlanıyor. Çok yakında Decentraland’de “66,-1 parsel” lokasyonunda açılacak olan Vodafone Metaverse Mağaza’da müşterileri kişisel dijital asistan TOBi karşılayacak.