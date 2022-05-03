Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Alibeyköy’de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun iç aydınlatma ihtiyacını karşılamak amacıyla çatıya 10 kilovat pik kapasiteli güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi kuruldu. Bu sayede okulun iç aydınlatmasının tamamının beslendiği güneş panelleri, binanın toplam enerji ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladı. Yıllık 14 megavat/saat enerji üretmesi hedeflenen bu sistemin, 3 yıl 7 ayda kendini amorti etmesinin planlandığı belirtildi. İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı “Esas olan çevreyle barışık uygulamalar yapmak, çevre dostu uygulamalar geliştirmek. Bu bağlamda da okullarımız, vereceği eğitim ve örnek çalışmalarla bu bilincin yaygınlaşmasında önemli katkı sağlayacak” dedi.

'Google Haritalar'dan çevre dostu özellik Google Haritalar, bu yılın başlarında bahsettiği çevre dostu özelliği sayesinde kullanıcılarını karbon emisyonu seviyesi düşük yollara yönlendirecek.