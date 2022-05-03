Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İlk uygulamasına ev sahibi ülke olarak Türkiye’nin öncülük yapacağı Türk Devletleri Teşkilatı 1. Öğretmen Değişim Programı 6-12 Haziran’da Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek. Programa Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan’dan öğretmenler davet edildi. Programda, Türk eğitim sistemi ve davetli ülke eğitim sistemlerinin tanıtılması, öğretim yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmede yeni yaklaşımlar gibi konular ele alınacak. Yedi gün devam edecek programda, kültür programları ile okul ve kurum ziyaretleri de düzenlenecek ve katılımcılara sertifika verilecek. Söz konusu programın uygulanması ile Türkiye’nin eğitim alanındaki tecrübelerinin aktarılması ve taraflar arasında karşılıklı güvenin artırılması amaçlanıyor.

Türkiye’nin ilk lise Metaverse Eğitim Programı başladı Bahçeşehir Koleji, yapay zekâ ve robotik çalışmalarından sonra şimdi de Türkiye’nin ilk lise Metaverse Eğitim Programı’na başlıyor.