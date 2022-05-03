Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye eğitime ciddi yatırımlar yaparak son 20 yılda temel eğitim, ortaöğretim ve yükseköğretimde okullaşma oranlarını önemli biçimde artırarak OECD ülkelerinin ortalamalarına yaklaşmış durumda... Millî Eğitim Bakanlığı ise bu topyekûn seferberlikte fırsat eşitliğini güçlendirmek ve imkân farklılıklarını minimize etmek için okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarına ciddi önem veriyor. Rakamların iyileştirilmesi için peş peşe projeler açıklıyor. Odaklanılan en büyük hedef ise yıl sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu yapmak. Bu çalışmaların sonunda ise istenilen rakamlar; yüzde 14 olan 3 yaştaki okullaşma oranını yüzde 50’ye, yüzde 35 olan 4 yaştaki okullaşma oranını yüzde 70’e ve yüzde 78 olan 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 100’e çıkarmak.

HER İLE ÖZEL ÇALIŞMA

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan hedefin yerine getirilmesi için 81 ilin millî eğitim müdürlükleri ile yoğun bir çalışma yürütüyor. Her ile özel arazi planlaması ve ihtiyaç olan anaokulu sayısı çıkartılmış durumda. Ödenekler ise peyderpey gönderiliyor. Bu planlamalarda İstanbul’a ayrı bir önem veriliyor. 3 bin bağımsız anaokulunun 1000’i İstanbul’da yapılacak. Araziler konusunda İstanbul’da bütün prüzler çözüldü. Süreç planlandığı gibi ilerliyor.

SÜREÇ BAŞARIYLA İLERLİYOR

“Çalışmalarımız tamamlandı, bundan sonra hızlı şekilde ihaleler ve binalar yapılacak. Okulların iç donatımı ve öğretmen ihtiyacını da gidererek hızlı şekilde bu yılın sonuna kadar hedeflediğimiz noktaya geleceğiz” diyen Bakan Mahmut Özer şunları söyledi: Öğrenci sayısının az olduğu kırsal bölgelerde, belde ve köylerde ana sınıfı açılması için 10 öğrenci kriterini 5’e düşürdük. Böylece 12 bin yeni çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk. Gelinen noktada atılan adımlarla %78 olan 5 yaştaki okullaşma oranlarını %90’a çıkardık. Süreç çok başarılı şekilde devam ediyor. Yüzde 10’luk bir bariyerimiz kaldı. Bu yılın sonuna kadar çok rahat şekilde 5 yaşta okullaşma oranlarını %100’e eriştireceğiz. Şu an planladığımız takvimin çok daha önünde gidiyoruz.

BAKAN ÖZER'DEN KÖY OKULLARI İÇİN MÜJDE

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, köy okullarını yaşam merkezine dö-nüştürecek süreci başlatacaklarını açıkladı. Özer, 4 bakanlığın iş birliğinde köy okullarında tarım-hayvancılık gibi alanlarda halk eğitimi kurslarının ve yaz kampı gibi faaliyetlerin düzenleneceğini bildirdi.

MEB'den anasınıfı kararı Millİ Eğitim Bakanlığı, nüfusun az ve dağınık olduğu köy vb. yerleşim yerlerinde, okul öncesinde eğitim öğretim sürecinin kesintisiz devam edebilmesi için bir şubede bulunması gereken en az öğrenci sayısını yeniden belirledi.