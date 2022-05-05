Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, 2017’de başlatılan “Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor Projesi” hakkında bilgi verdi. Bakanlığın açıklamasında; beş yılda 81 şehirde 47 bin 62 öğretmen ile 136 bin 636 öğrencinin, 54 bin 472 ev ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu yılın ilk üç ayında ise 73 bin 893 öğrenci ve 33 bin 514 öğretmenin, 146 bin 994 kişiye ulaştığını aktaran açıklamada şunlar kaydedildi:

Öğrenciler ziyaret ettikleri hanelerde bozuk olan fırın, televizyon, buzdolabı gibi eşyaların onarımı, mobilya tamiri, badana, boya ve seramik işleri gibi çalışmalar yaptı. Ayrıca okullarda üretilen masa, sandalye, atkı ve bere gibi ürünleri ihtiyacı olanlara hediye etti. Özel bakıma muhtaç olanlara tekerlekli sandalye, protez ve solunum cihazı gibi araçlar verdi. Hastaların tansiyon ölçümlerini yaptı, engelli çocuklar için özel ayakkabı yaptı. 14 okula kurulan fırında üretilen ramazan pideleri, 100 bin haneye dağıtıldı. Bir köye kütüphane yapıldı. Sene boyunca 345 bin 800 aileye ulaşmayı hedefliyoruz.

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