Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05.05.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 05.05.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
856602 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/856602.aspx
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