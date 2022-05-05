Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca devamlı statüye göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Antalya AKEV Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05.05.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 05.05.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
856605 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/856605.aspx
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