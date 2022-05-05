Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Toros Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05.05.2022 - 17:10 | Son Güncelleme: 05.05.2022 - 17:10
Türkiye Gazetesi
Toros Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
856608 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/856608.aspx
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