Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alacak
06.05.2022 - 16:51 | Son Güncelleme: 06.05.2022 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
857067 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/857067.aspx
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