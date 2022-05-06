Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddeleri  ile  bu  Kanun’a dayanılarak  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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