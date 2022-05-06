Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”ne göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Yaşar Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
06.05.2022 - 16:52 | Son Güncelleme: 06.05.2022 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Yaşar Üniversitesi Rektörlüğü, 2 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
857070 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/857070.aspx
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