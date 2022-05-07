Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 5 Haziran’da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. Türkiye genelinde 8. sınıfta öğrenim gören 1,2 milyon öğrencinin imtihana katılması bekleniyor. Peki, öğrenciler bu süreçte nasıl hazırlanmalı? Öğrenci ve ebeveynler nelere dikkat etmeli? İşte bu soruların cevabını Özel Bahçelievler İhlas Ortaokulu Psikolojik Danışmanı Meryem Balli, beş adımda özetledi. İşte detaylar:

OLUMSUZLUĞA GİRME

1- ‘Son ayda sınav mı kazanılır” psikolojisine girilerek pes etmemek gerekir. Son aylar sınav dönemleri için en kritik zamanlardır, hiçbir şey için geç olmadığı, hâlâ vakit olduğu ve çalışmaya devam ettikçe istenilen başarının elde edilebileceği unutulmamalıdır.

SORU ÇÖZMEYE ODAKLAN

2- 8. sınıf öğrencileri öncelikle konu eksikleri var ise hızlıca konu tekrarları ile eksiklerini tamamlamalı ve soru çözümüne odaklanmalı. Günlük soru sayısını artırmak, özellikle çokça yeni nesil sorular çözmek gerekir, çünkü çok soru çözmek bütün soru tarzlarını görmek ve tanımak anlamına gelir. LGS’de öğrencilere en fazla puan, kat sayıları 4 olarak belirlenen Türkçe, matematik ve fen sorularından gelecek, İngilizce, inkılap ve din derslerinin ağırlıklı kat sayısı ise 1 olacaktır. Bu sebeple öğrenciler din, inkılap ve İngilizce derslerinden de soru çözmeli ancak daha çok puan getirecek olan Türkçe, matematik ve fen derslerine çok daha fazla çalışmalıdır.

LGS PROVASI YAP

3- LGS başarısında sadece akademik bilginin değil, zaman yönetiminin de etken olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin sınav günü süreyi doğru kullanabilmeleri için evde tıpkı LGS’ye girer gibi süreli ve oturumlu bir şekilde deneme çözerek LGS provaları yapmaları gerekir. Evde süre tutarak ve oturumlara uyularak yapılan deneme sınavları, öğrencilerin sınav esnasında zaman yönetimini sağlamalarına ve streslerini kontrol altına almalarına yardımcı olacaktır. Denemelerden sonra deneme analizi yapmak unutulmamalıdır. Yanlış yapılan ve boş bırakılan sorular öğrenciler için bir tecrübe ve ilerleme basamağıdır. Yanlış ve boş olan sorular üzerinde durularak tekrar çözülmeli ve doğrusu öğrenilmelidir. Öğrenciler sınav yaklaşırken onlar için en önemli kaynak olan çıkmış LGS sorularını da tarayarak çözmeyi ihmal etmemelidir.

KALİTELİ UYKUYA DİKKAT ET

4- Uyku, vücudun dinlendiği, tazelendiği önemli bir süreçtir. Biz uyurken bedenimizdeki stres seviyesi düşer ve beynimiz gün boyunca öğrendiklerini uykuda kalıcı hâle getirir. Bu sebeple sınav öğrencilerinin düzenli ve yeterli şekilde uyuması gerekir. Düzenli, yeterli ve kaliteli uyku, günün verimini artırarak bilişsel performansı, dikkati ve odaklanmayı olumlu etkileyecektir. Ayrıca aileler bu dönemde öğrencilerin mutlaka yanında olmalıdır.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIR

5- Bu süreçte ders çalışmalarını engelleyen unsurları (sosyal medya, çevrim içi oyunlar vb.) fark ederek bu alanlara ayrılacak zamanla ilgili yönetimi sağlayabilirlerse verimli çalışmaya daha çok zaman ayrılmış olacak ve başarı da beraberinde gelecektir.

> MEB, LGS başvurularını otomatik olarak yaptı

> Sınav iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek

> Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak

> Sınav giriş belgeleri, 27 Mayıs’ta e-Okul’da olacak

MEB’den velilere LGS uyarısı MEB tarafından otomatik olarak yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi başvuruları için uyarıda bulunuldu. MEB 5 Haziran’daki sınav için velilerin 14 Nisan'a kadar sınav bilgilerinin kontrol edilmesi konusunda uyardı.

LGS 5 Haziran'da yapılacak LGS 5 Haziran'da yapılacak