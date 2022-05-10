Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
10.05.2022 - 17:00 | Son Güncelleme: 10.05.2022 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
858645 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/858645.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER