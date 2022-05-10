Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 ve 50/d maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10.05.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 10.05.2022 - 17:04
Türkiye Gazetesi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
858651 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/858651.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER