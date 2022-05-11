Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Sözcü gazetesi "Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak" başlıklı bir habere imza attı. Üst başlığında ise giderlerin Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karşılanacağı iddiasında bulunarak "Millî Eğitim, helal festivale 4,6 milyon lira harcayacak" ifadelerini kullandı. Sözcü gazetesinin, “Suriyeli öğrenciler 5 yıldızlı otelde 5 gün ağırlanacak” iddiasına karşı MEB’den alınan bilgiye göre proje kapsamında planlanan tüm faaliyetler, AB tarafından Mülteciler İçin Mali Yardım Fonu kapsamında finanse ediliyor.

AB tarafından Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Fonu (FRIT) kapsamında finanse edilen ve Alman Kalkınma Bankası - KfW tarafından Millî Eğitim Bakanlığı iş birliği ile uygulanan “Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi”, İstanbul, Bursa, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Hatay’da ve 55 pilot okulda uygulanıyor.

Proje ile pilot illerde belirlenen 55 mesleki ve teknik eğitim okuluna ekipman ve alt yapı desteği sağlanması; pilot okullardaki geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere Öğrenci Destek Paketleri ile maddi destek sağlanması; öğrenciler arasındaki sosyal uyumu ve meslek liseleri hakkındaki farkındalığın arttırılması için sosyal uyum ve farkındalık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Projenin 3. resmi bileşeni sosyal uyum faaliyetleri kapsamında, 55 pilot okuldan 220 Türk ve 220 Suriyeli öğrenci ile bu öğrencilere rehberlik yapacak 110 öğretmen olmak üzere toplam 550 kişinin katılımıyla 9-14 Mayıs tarihleri arasında Antalya’da bir Gençlik Festivali gerçekleştiriliyor.