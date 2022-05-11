Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097   sayılı   Resmî   Gazete’de   yayımlanan   “Kamu   Kurum   ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında  Yönetmelik”  in  8  inci  maddesi  uyarınca,  3  (üç)  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

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