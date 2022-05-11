Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alıyor
11.05.2022 - 16:56 | Son Güncelleme: 11.05.2022 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
859050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/859050.aspx
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