Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24. ve 26. maddeleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Amasya Üniversitesi 52 öğretim üyesi alıyor
12.05.2022 - 17:17 | Son Güncelleme: 12.05.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Amasya Üniversitesi 52 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
859524 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/859524.aspx
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