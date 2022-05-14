Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaları konuşurken AK Parti, önemli bir kitlenin daha problemine el attı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, öğrenci affı için çalışma başlatıldığını duyurdu. Akbaşoğlu "Öğrencilerimize öğrenci affıyla eğitim öğretim haklarına tekrar geri dönebilmeleri imkânı getiren bir çalışmayı başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi. Edindiğimiz bilgilere göre en son 2018 yılında yapılan af gibi terör suçluları hariç olmak üzere herkese şans verilecek.

Eskişehir'de öğrenci affı hakkında açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar şunları söyledi: Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme ve bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak, bize meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerine af geliyor! AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmalarını başlattıklarını duyurdu. Akbaşoğlu'nun ardından, açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Bu konuda karar alma, bir kanun, kanuni düzenleme ve bir hukuki mevzuat düzenleme yetkisi meclisindir. Biz yükseköğretim kurulu olarak, bize meclisten yapılacak herhangi bir çağrıya kulak vermek suretiyle yükseköğretimin bugüne kadarki aflarla alakalı tecrübesinin, meclisteki vekillerimizle, siyasi partilerle paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” dedi.