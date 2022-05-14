Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

İstanbul Modafen Okulu öğrencisi Berkay Yılmaz (18) dünyanın seçkin üniversitelerinden biri olan Gannon Üniversitesine yüzde yüz burslu kabul edildi. Aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türkiye Millî Basketbol Takımlarının ağır antrenman ve müsabaka programlarına devam eden Berkay Yılmaz, başarısının sırrının “disiplin” olduğunu söyledi. Yılmaz şunları söyledi: Fenerbahçe Beko Genç Takımı ve Fenerbahçe Koleji Safiport Pilot Takımı’yla çalışıyorum. Fenerbahçe Koleji Safiport ile birkaç gün önce TB2L’de şampiyonluk yaşadım. Yoğun bir programımız var. Takım antrenmanları ve maçlar dışında bireysel çalışmaya özen gösteriyorum. Eğitim tarafında ise bugünlerde İngilizcemi daha iyi bir seviyeye çıkarmak için çalışıyorum.

HEDEFİM EUROLEAGUE

Gannon Üniversitesine tam burslu olarak kabul edildiğim için çok mutluyum. Gannon köklü bir okul. Dolayısıyla adını ilk duyduğumda ve takım koçu ile iletişime geçtiğimde çok heyecanlandım. Kendime kısa ve uzun vadeli hedefler koydum. Ancak şu an konsantre olduğum konu Fenerbahçe Beko Genç Takımı ile sezonu en iyi yerde bitirebilmek. Büyük resimde Euroleague oynama hayalim var. Ama daha kısa vadede Amerika gibi bir basketbol ülkesinde kendimi kanıtlamayı ve başarılı olmayı istiyorum. Ben her çocuğun küçük yaştan itibaren sporla ilgilenmesini öneririm. Çünkü eğlenceli ve kişisel gelişime çok katkısı olduğuna inanıyorum.

Modafen Okulları Kurucusu Fatih Kanberoğlu da 800 lisanslı sporcuları olduğunu, bunların 50’sinin milli takımlarda görev aldığını söyledi. Kanberoğlu, bu sene öğrencilerine ikisi Harvard olmak üzere dünyadaki 10 üniversiteden tam burs aldıklarını ifade etti.