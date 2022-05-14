Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
14.05.2022 - 17:02 | Son Güncelleme: 14.05.2022 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
860418 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/860418.aspx
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