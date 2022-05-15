Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde değişiklik yaparak daha önce köy okulu açılması için aranan en az 10 öğrenci olma şartını kaldırdı. Buna göre, nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın ilkokul, en az 5 çocuk bulunması hâlinde ise ana sınıfı açılacak. Özel eğitim ana sınıfı, ana sınıfı ve uygulama sınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alan bölümde bulunması şartının sağlanamadığı durumlarda, ısı, ışık ve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfı açılabilecek. Özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimin daha da yaygınlaştırılması amacıyla, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin (BİLSEM) açılışlarında, bu kurumlarda bulunması zorunlu derslik sayısı azaltılarak mevcut okul binalarının müstakil bir bölümünde de BİLSEM açılabilmesine olanak sağlandı. Okul pansiyonların açılışında aranan öğrenci kapasitesi şartı 100'den 50'ye düşürüldü. Böylece pansiyonların açılması kolaylaştırıldı ve daha fazla öğrencinin pansiyonlardan yararlanmasına imkân sağlandı.

Suriyeli öğrencilerin giderlerini MEB değil AB karşılayacak Suriyeli öğrencilerin giderlerini MEB değil AB karşılayacak.

MEB duyurdu: Mayıs ayı yardımcı kaynak paketi yayımlandı Millî Eğitim Bakanlığınca öğrencilere ve öğretmenlere destek sağlamak amacıyla hazırlanan ve 8 bin sorudan oluşan mayıs ayı yardımcı kaynak paketi, yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.