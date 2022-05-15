Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı pandemi döneminde uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte öğrencilerin oluşan açıkları için çalışmalarına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre bakanlık, uzaktan eğitimde oluşan öğrenme kayıplarını telafi edebilmek ve mevcut eğitimi desteklemek için kapsamlı yardımcı kaynak destek paketlerine tüm öğrencilerin doğrudan ücretsiz ulaşmasını sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Özer, yardımcı kaynak meselesinin uzun yıllardır çözülemediğini belirterek, şimdi bu kaynakların 2'den 12'ye kadarki sınıf düzeyleri için hazırlandığını ifade etti.

100 MİLYONU AŞKIN YARDIMCI KAYNAK GÖNDERİLECEK

Yardımcı kaynakları hem dijital platformlarda hem de basılı olarak öğrencilere ve öğretmenlere sunduklarını bildiren Özer, açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

"Şu ana kadar 36 milyonun üzerinde kaynağı basılı olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında da 100 milyonun üzerinde yardımcı kaynağı ders kitaplarıyla birlikte öğrencilerimize göndereceğiz. 2022-2023 yılında bir yenilik daha yapıyoruz. Ücretsiz dağıttığımız ders kitaplarıyla birlikte sene başında yardımcı kaynaklarımızı da öğrencilerimize ulaştıracağız."

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders tercihleriyle ilgili duyuru Milli Eğitim Bakanlığı, seçmeli dersler için tercih sürecinin olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Şubat saat 17.00’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni yarıyıl tatili kararı: ÖBA ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre pandemiyle beraber başlatılan uzaktan eğitim döneminde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için hayata geçirilen ‘Öğretmen Bilişim Ağı’ (ÖBA) programının 22 Ocak-6 Şubat tarihlerindeki iki haftalık yarıyıl tatilinde kullanılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'ek kaynak' uyarısı Milli Eğitim Bakanlığı, 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdiği resmi yazıda, bakanlık tarafından belirlenmeyen ders kitapları ile okutulacak diğer eğitim araçlarının öğrencilere aldırılmayacağını hatırlatarak, velilere maddi külfet oluşturacak uygulamalardan kaçınılması gerektiği belirtildi.