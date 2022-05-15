Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24.ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
Doğuş Üniversitesi 33 öğretim üyesi alıyor
15.05.2022 - 16:49 | Son Güncelleme: 15.05.2022 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Doğuş Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
860745 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/860745.aspx
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