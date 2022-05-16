Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Türk-Alman Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
16.05.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 16.05.2022 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türk-Alman Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim görevlisi,
861165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/861165.aspx
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