Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, birçok kamu kamu kurumu ve rektörün katılımıyla düzenlenen Üniversitelerle İşbirliği 3. İstişare Toplantısında, "Vakfımız Türkiye’nin 2023 vizyonunda vurgulanan 'Türkiye’de eğitimin uluslararasılaşması stratejisine' katkı sunmak amacıyla dünyanın dört bir tarafında sunduğu kaliteli ve nitelikli eğitimle küresel becerilerle donanmış, kendi öz değerlerini özümsemiş, Türkiye’ye müzahir, erdemli bireyler yetiştirmek ve milletimiz ile diğer milletler arasında dostluk bağlarını güçlendirmeye devam etmektedir "dedi.

ÖĞRENCİLER TÜRKİYE’YE KAZANDIRILIYOR

Türkiye Maarif Vakfı'nın Altunizade'deki Genel Merkezi'nde düzenlenen Üçüncü Üniversitelerle İşbirliği İstişare Toplantısına Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türkiye Ulusal Ajansı, MEB Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Ulusal Ajans, Göç İdaresi Başkanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra 79 üniversitenin rektör veya yardımcısı katıldı. Türkiye'nin eğitim alanında uluslararasılaşma misyonunun temellerini güçlendirmek ve kurumlar arasındaki iş birliğini artırmak için düzenlenen toplantılarda yeni hedefler, stratejiler, sorunların çözümü ve iş birliği alanları ele alındı.

ÜNİVERSİTELERİ DÜNYAYA TANITIYORUZ

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün burada yaptığı açılış konuşmasında vakfın altı yıl gibi kısa bir zaman önce kurulmuş olmasına rağmen yaptığı ulusal ve uluslararası çalışmalarla önemli ilklere imza attığını söyledi.

Altı kıtada 49 ülkede büyük bir eğitim kadrosuyla çalıştıklarını dile getiren Akgün, "Bu kapsamda Maarif Ajansı'nı kurmuştur. Maarif Ajansı ile Maarif öğrencileri başta olmak üzere uluslararası öğrencilerin Türkiye’deki üniversiteler, eğitim sistemi, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim imkânları gibi konularda bilgi edinmeleri, Türkiye’ye nitelikli uluslararası öğrencilerin temini, Türkiye’deki öğrencilerin yurtdışındaki üniversiteler ve eğitim sistemleri hakkında doğru bilgi edinmeleri ve nitelikli üniversiteleri tercih etmeleri amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda Maarif Ajansı 2020'ye kadar altı, 2020’de 15 uluslararası eğitim fuarı düzenlemiştir. "ifadelerini kullandı.

DÜNYAYA TÜRKÇE ÖĞRETİYORUZ

Akgün yaptıkları çalışmaların uluslararası alanda da takdir gördüğünün altını çizerek şöyle devam etti: Temelde faaliyet gösterilen ülkenin milli müfredatı esas alınarak verilen Maarif eğitiminde, ihtiyaç duyulması ve ilgili hükümetin de onayıyla Uluslararası Bakalorya (IB) veya Cambridge gibi uluslararası programlar da uygulanmaktadır. Diğer taraftan Vakfımız, Ar-Ge faaliyetlerine de ağırlık vermekte, Uluslararası Maarif (IM) ismiyle kendi özgün uluslararası müfredatını oluşturmaktadır. Müfredat konusunda en önemli somut ürünümüz, şimdilik, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Programı ve Müfredatı oldu.