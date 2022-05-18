Basın ilan sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İnönü Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor
18.05.2022 - 16:30 | Son Güncelleme: 18.05.2022 - 16:33
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
862056 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/862056.aspx
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