Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İnönü Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
19.05.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 19.05.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
862530 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/862530.aspx
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