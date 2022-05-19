Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alacak
19.05.2022 - 17:21 | Son Güncelleme: 19.05.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
862542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/862542.aspx
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