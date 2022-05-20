Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547  sayılı  Kanunun,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve Atanma   Yönetmeliğinin   ve   Üniversitemiz   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atama   Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN