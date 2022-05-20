Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak.
Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
20.05.2022 - 18:39 | Son Güncelleme: 20.05.2022 - 18:46
Türkiye Gazetesi
Düzce Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : düzce üniversitesi,
863013 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/863013.aspx
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